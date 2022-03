CEV Challenge Cup, la Savino del Bene cerca il primo trofeo

16-03-2022 17:38

Appuntamento con la storia per la Savino del Bene Scandicci che oggi, alle 21, gioca il match d’andata di CEV Challenge Cup contro il Cv Tenerife La Laguna.

La formazione toscana, guidata da coach Barbolini, arriva alla sua prima storica finale dopo il 3-1 ai danni di Roma- Entrambe le compagini sono imbattute in quest’edizione della CEV Challenge Cup.

Queste le parole di Barbolini “Siamo molto contenti di essere arrivati qui, di aver raggiunto questo primo obiettivo. È una partita tutta da scoprire, in quanto Tenerife è una squadra che abbiamo potuto studiare solo in video, con grandissima tradizione sia a livello spagnolo che europeo, peraltro con una Champions in bacheca. Dovremmo stare attenti, soprattutto nei primi set, per cercare di non perdere punti come abbiamo fatto in altre occasioni in Challenge. Giocheremo probabilmente davanti a tanto pubblico, quindi sarà anche molto stimolante. Abbiamo comunque studiato e studieremo a fondo il match e le avversarie per non farci sorprendere”.

Il ritorno è previsto per il 23 marzo alle 20.30

