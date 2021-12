Cev Champions League, in campo Lube, Perugia e Trento

15-12-2021 11:03

Prosegue il tour de force internazionale per la Cucine Lube Civitanova e l’Itas Trentino, reduci dal Mondiale per Club.

Civitanova apre la due giorni di Champions delle italiane affrontando la trasferta slovena sul campo del Maribor. I biancorossi scenderanno in campo oggi alle 19.00 per la seconda della pool C nel cammino della massima competizione europea per club.

Il programma

2022 CEV Champions League Main Phase Girone C

Mercoledì 15 dicembre 2021, ore 19.00

2022 CEV Champions League Main Phase Girone E

Mercoledì 15 dicembre 2021, ore 19.30

Giovedì 16 dicembre 2021, ore 20.30

Trentino Itas – Fenerbahce HDI Istanbul (TUR)

