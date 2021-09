Champions, chi trasmette in diretta Inter-Real. Si può vedere gratis

Debutto in Champions per l’Inter scudettata. La squadra di Simone Inzaghi è impegnata nel big match più atteso del suo girone eliminatorio. A farle visita a San Siro il Real Madrid in una sfida di prestigio internazionale e che evoca il ricordo di sfide epiche tra due club che hanno fatto la storia del calcio europeo.

Inter-Real Madrid: i precedenti storici

Le due squadre si sono incrociate 17 volte e il bilancio pende leggermente a favore delle merengues: 7 vittorie Inter, 2 pareggi e 8 vittorie Real Madrid.

Già l’anno scorso Inter e Real si affrontarono nella fase a gironi della Champions e finì con un doppio successo degli spagnoli. In particolare il match casalingo, giocato particolarmente male dagli uomini di Antonio Conte, terminò con un secco 0-2 che risultò poi determinante per la clamorosa eliminazione al primo turno dei nerazzurri.

Le probabili formazioni di Inter-Real Madrid

L’Inter arriva alla sfida di stasera con un buon ruolino di marcia in campionato, dove però il pari rocambolesco di Genova ha un po’ offuscato l’ottima impressione destata nelle prime due giornate. Cammino molto simile anche per il Real nella Liga dove su 4 partite sin qui disputate ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio.

Nell’Inter Inzaghi dovrebbe confermare l’assetto con il 3-5-2. Dubbio per Bastoni, potrebbe esserci spazio per il debutto di Dumfries e per l’ultima di Perisic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi

Nel Real, Ancelotti dovrebbe optare per un 4-3-3 con Casemiro in cabina di regia e un tridente composto da Hazard-Benzema-Vinicius.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Valverde; Hazard, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

Dove vedere Inter-Real Madrid in diretta

Inter-Real di Champions 2021-22 si gioca mercoledì 15 settembre 2021 allo stadio San Siro di Milano. Fischio di inizio alle ore 21. Arbitro sarà il tedesco Daniel Siebert.

Inter-Real Madrid è trasmessa in diretta su Amazon Prime Video.

C’è la possibilità di vederla senza spese aggiuntive, in modo praticamente gratis. Per poterla vedere, occorre essere abbonati ad Amazon Prime. Non è previsto alcun sovrapprezzo per le partite del torneo: quindi, chi è già abbonato potrà tranquillamente assistere al match.

Amazon prevede un periodo di prova di 30 giorni (gratuito), al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro). Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’. Su alcuni device sarà possibile selezionare ‘Sport’ da subito, navigando da lì.

VIRGILIO SPORT | 15-09-2021 09:04