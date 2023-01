Champions femminile: Conegliano e Milano vincono e vedono i quarti

18-01-2023 21:36

Arrivano ancora buone notizie per le squadre italiane dalla Champions League di volley femminile. Nella quarta giornata hanno vinto sia Conegliano che Milano, che possono guardare con fiducia alla qualificazione ai quarti di finale.

Le Pantere, anzi, possono puntare al successo nel girone A, ora comandato proprio dalle campionesse d’Italia, che varrebbe il pass diretto per i quarti di finale dopo aver ottenuto il quarto successo su altrettanti incontri: secco 3-0 al Mulhouse, con parziali inequivocabili: 25-15, 25-19, 25-20 per Conegliano, letteralmente perfetta in tutti i fondamentali, a parte la ricezione (ben sette gli aces subiti). Straordinari i numeri offensivi, con 43 attacchi e 9 muri, e ben quattro giocatrici in doppia cifra, De Kruijf, Haak, Gray e Robinson Cook.

Serata storica invece per il Vero Volley, che ha bagnato con un successo il debutto in Champions all’Allianz Cloud di Milano dopo il trasferimento da Monza. La formazione di Gaspari si mette alle spalle l’inatteso 2-3 subito contro Le Cannet tornando al successo, il terzo in quattro incontri di Champions, contro le rumene dell’Alba Blaj, sconfitte per 3-0 (25-16; 25-18; 25-16). Milano resta quindi al comando del gruppo B con 10 punti, due in più rispetto proprio a Le Cannet.

Partita mai in discussione nonostante l’ampio turnover per il quale ha optato Gaspari, che ha lasciato a riposo tra le altre Folie e Davyskiba. Buon ritorno per Sylla (9 punti), spiccano la prestazione dell’opposto Jordan Thompson (23 punti).