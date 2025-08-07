Champions, l'ultimo flop di Mourinho fa insorgere i tifosi del Fenerbahce: non ne possono più dello Special One

La squadra turca beffata dal Feyenoord all'ultima respiro nell'andata del terzo turno preliminare: la pazienza è finita, scatta il processo al tecnico portoghese

Mourinho stecca la prima. Il suo Fenerbahce è stato beffato all’ultimo respiro dal Feyenoord nella gara d’andata del terzo turno delle qualificazioni alla Champions League. E i tifosi turchi insorgono: nel mirino proprio lo Special One, verso cui la pazienza sembra proprio essere finita.

Champions League, Fenerbahce ko col Feyenoord

Il Fenerbahce è stato mandato al tappeto al De Kuip in pieno recupero, quando ormai la compagine di Istanbul era certa o quasi di tornare a casa con un prezioso pareggio in vista del ritorno del terzo turno preliminare. Invece, la beffa che ha messo nei guai Mourinho, già provato dalla tragica scomparsa della leggenda portoghese Jorge Costa, capitano del Porto con cui alzò al cielo la Champions nel 2004.

Gli olandesi hanno sbloccato la partita al 19′ con Timber, poi il pareggio dell’ex Verona e Fiorentina Amrabat, prima del sigillo finale al 91′ di Hadj Moussa. Il risultato lascia aperto ogni scenario, ma il ko non lascia tranquilli i tifosi. Già, i numeri, che non mentono mai, raccontano che il Fenerbahce si è qualificato in Europa solo in uno dei 24 turni a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno, dopo aver perso in trasferta il primo atto.

Tifosi sul piede di guerra: tutti contro Mourinho

È vero: i canarini gialli erano falcidiati dalle assenze. E il mercato – nonostante i nomi altisonanti accostanti al club, vedi Calhanoglu – non si è finora rivelato all’altezza dei rivali di sempre del Galatasaray, che hanno già chiuso per Sané e Osimhen. Ma è per la (scarsa) qualità del gioco – ultimamente una costante delle squadre di Mourinho – che i tifosi sono insorti sul web. La pazienza è finita: non se ne può più dello Special One.

“Non può allenare neppure una squadra giovanile” scrive su X Legend. “È incredibile che un tecnico della sua esperienza non sia in grado di leggere le partite” scrive Taner. Rincara la dose un altro sostenitore: “Mou è l’unico nemico del Fenerbahce”. Troppi difensori, zero idee lì davanti. “Penso che il problema più grande sia Mourinho, è qui da due anni, ma la sua squadra è una vergogna. Non ha esterni, il centrocampo è debole, il gol è nelle mani di Dio, la difesa concede troppo” chiosa Servet.

Ma l’ex Inter ha visto un’altra partita

Al termine della gara il lusitano ha commentato così la sconfitta col Feyenoord: “I miei giocatori hanno giocato molto bene. Sono particolarmente soddisfatto della prestazione della squadra, a parte gli errori del secondo tempo. Abbiamo dominato la partita”. Insomma, tutta un’altra versione rispetto all’analisi dei tifosi, che sono ormai usciti allo scoperto chiedendo l’allontanamento dell’ex allenatore dell’Inter del triplete.

Poi, in perfetto stile José, ha pure pizzicato il collega Van Persie. “Non abbiamo perso la battaglia. Li aspettiamo a Kadıköy, a Istanbul, all’inferno”. Ma nel caso di Mou tra l’inferno e il paradiso ci sono di mezzo 90 minuti.