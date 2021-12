Champions League 2021-2022, Milan-Liverpool: le probabili formazioni

07-12-2021 09:17

Il Diavolo torna protagonista tra le mura di casa in Champions League, ma non sono poche le preoccupazioni di Pioli in vista di tale incontro: con anche Pellegri fuori dai giochi, il tecnico approda alla partita più importante del club ad armi spuntate e con una rosa veramente risicata.

Non certo l’ideale, considerato che che sono vive ma poche le chance dei rossoneri di vincere e di strappare in extremis il pass che vale la qualificazione al prossimo turno di coppa.

A riposo in campionato, sarà Ibrahimovic a dover trascinare i suoi compagni verso l’impresa, assistito dallo stesso Diaz nei panni di trequartista centrale e da Saelemaekers oppure Messias a destra e Krunic a sinistra, dal momento che pure Rafael Leao ha dovuto alzare bandiera bianca.

Nel Liverpool invece dovrebbe esserci un po’ di turnover nel tridente di Jurgen Klopp, che comunque schiererà un tridente offensivo di livello eccellente con Minamino a destra, Origi come prima punta e la stella Salah a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1) : Maignan; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli

LIVERPOOL (4-3-3) : Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Tsimikas; Henderson, Thiago, Keita; Minamino, Origi, Mané. All. Klopp

