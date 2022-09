Champions League 2022-2023, Viktoria Plzen-Inter: le probabili formazioni

13-09-2022 08:15

Seconda giornata di Champions League per i nerazzurri che dopo il ko interno contro il Bayern devono puntare a tornare dalla Repubblica Ceca con un risultato positivo. Anche il Viktoria Plzen nella sua prima gara del gruppo C, ha perso nettamente contro il Barcellona per 5-1.

Qualche dubbio per il tecnico Inzaghi: ballottaggio tra i pali tra Handanovic e Onana: al momento pare favorito il secondo. Dubbi in attacco anche tra Dzeko e Correa: il bosniaco dovrebbe spuntarla per una maglia da titolare così come Darmian a destra e Gosens a sinistra sono i favoriti per scendere in campo dal 1 minuto.

Due ballottaggi invece per l’allenatore Bilek: uno in attacco riguarda Chory che è insidiato da Bassey; l’altro sulla fascia destra con Holik candidato in alternativa a Havel. Tra le fila dei padroni di casa, sono indisponibili Kopic e Kliment.

PROBABALI FORMAZIONI

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vikanova, Mosquera; Chory. All. Bilek

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi