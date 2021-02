Champions League: a rischio Lipsia - Liverpool?

Le norme anti Covid in vigore in Germania mettono a rischio gli ottavi di finale tra Lipsia e Liverpool in vigore il 16 febbraio. Il match infatti non si giocheà alla Red Bull Arena visto che da sabato è stato introdotto il divieto d’ingresso in Germania a persone provenienti da paesi colpite da vaianti.

Non ci saranno eccezioni, secondo quanto detto dal Governo per la squadra di Klopp: “L’ordinanza approvata venerdì scorso tedesco prevede solo poche eccezioni e nessun regolamento speciale per gli atleti professionisti”.

Si potrebbe ad esempio invertire l’ordine di gioco e giocare ad Anfield o si potrebbe giocare in campo neutro, da non escludere la cancellazione.

OMNISPORT | 04-02-2021 22:09