Champions League, Chelsea ai quarti: battuto 2-1 il Lille

16-03-2022 23:37

Nonostante il terribile momento societario, il Chelsea accede ai quarti di finale di Champions League. Dopo il 2-0 dell’andata, 2-1 in Francia firmato Pulisic e Azpilicueta. Di Yilmaz il gol del momentaneo 1-0 del Lille.

Lille-Chelsea, le formazioni iniziali:

Lille (4-4-2): Léo Jardim; Çelik (58′ Onana), Fonte, Botman (59′ Weah), Djalo; Bamba (78′ Angel Gomes), André, Xeka, Gudmundsson (78′ Bradaric); Yilmaz, David (78′ Ben Arfa). All.: Gourvennec.

Chelsea (3-5-2): Mendy; Rüdiger, Thiago Silva, Christensen (33′ Chalobah); Azpilicueta, Kanté, Jorginho (74′ Loftus-Cheek), Kovacic (46′ Mount), Marcos Alonso; Pulisic (74′ Lukaku), Havertz (83′ zIYECH). All.: Tuchel.

Lille-Chelsea, la cronaca in breve

Va in vantaggio il Lille al 38′ del primo tempo: braccio largo di Jorginho in area, rigore per i francesi assegnato con l’ausilio dell’on field review. Dal dischetto Yilmaz non sbaglia.

Sullo scadere del primo tempo però i Blues la chiudono con Pulisic: esterno filtrante di Jorginho, diagonale dello statunitense. 1-1 a Lille, che ora è di nuovo sotto di due gol. Al 71′ poi Azpilicueta segna la rete del definitivo 2-1: cross dalla sinistra di Mount intercetto col ginocchio dal capitano dei Blues.

OMNISPORT