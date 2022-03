08-03-2022 23:49

Nell’andata dei quarti di finale della Champions League maschile la Lube Civitanova è crollata in casa per 3-0 sotto i colpi dello Jastrzebski Wegiel allenato da Andrea Gardini. 25-22 25-23 25-19 i parziali dei set, nel ritorno ci vorrà un miracolo per accedere alle semifinali.

OMNISPORT