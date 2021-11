Champions League, Darmian: "Siamo in gruppo coeso, gli ottavi con determinazione"

24-11-2021 21:51

Matteo Darmian, esterno dell’Inter, ha parlato subito dopo la vittoria dei nerazzurri per 2-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le parole del difensore, che negli anni si è sempre conquistato il suo spazio tra le file della formazione menghina:

“Stiamo bene fisicamente e mentalmente, questo è ciò che dimostriamo in campo. Fin da inizio stagione abbiamo dimostrato di essere un gruppo coeso, magari in campionato abbiamo lasciato per strada qualche punto ma sicuramente la via è quella giusta e la vittoria di stasera è importante. Raggiungere gli ottavi vorrebbe dire aver raggiunto un piccolo obiettivo, ovvero migliorare il nostro cammino in Champions rispetto allo scorso anno. Oggi siamo scesi in campo con la giusta attenzione e determinazione, nella ripresa abbiamo concretizzato le occasioni e vinto la partita. Gli ottavi andranno affrontati con la giusta attenzione e determinazione, sappiamo che saranno gare complicatissime quelle che ci aspetteranno se passeremo. Ma siamo una grande squadra e un grande gruppo, lo dimostreremo”.

OMNISPORT