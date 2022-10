Champions League, Guardiola: "Alla sua età non c'è nessuno come Haaland"

04-10-2022 16:26

Pep Guardiola presenta l’impegno di domani contro il Copenhagen , che ha imposto le reti bianche al Siviglia : “Il Copenhagen ha qualità: non giocano solo con la palla lunga sull’attaccante, ma hanno anche capacità e coraggio. Ho molto rispetto per loro: non è un caso se lo scorso anno hanno vinto il titolo in Danimarca”.

Questa la conta degli infortunati in casa City : ” Rodri si sente meglio, Walker credo invece sia indisponibile. Phillips ? Penso e spero, sia per lui che per la Nazionale inglese, che possa essere in forma per il Mondiale”.

Al centro delle attenzioni mediatiche non può però che essere Erling Haaland , protagonista di recente della spaccata vincente al Dortmund e della tripletta nel primo derby contro lo United : “Alla sua età non c’è nessuno come lui I numeri parlano da soli, ma noi siamo felici di averlo qui anche per tutte quelle cose che le statistiche non raccontano. Non è solo un attaccante che segna: ha creato una buona alchimia con la squadra e tutto l’ambiente e ha sempre un ottimo comportamento sia con lo staff che con i giovani dell’Academy”.