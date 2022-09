Champions League, Inter: Brozovic fissa l'obiettivo per superare il 'girone di ferro'

13-09-2022 23:39

“Se vogliamo passare dobbiamo fare 6 punti con il Viktoria e poi c’è il Barcellona e può succedere tutto”. Marcelo Brozovic mette nero su bianco la tabella perché l’Inter si giochi, fino alla fine, il girone C, quello che comprende anche il Bayern Monaco.

Con il successo di questa sera (martedì) per 2-0 contro gli slovacchi, la squadra di Simone Inzaghi si porta a tre punti in classifica raggiungendo proprio i blaugrana sconfitti per 2-0 dai bavaresi. E il 4 ottobre, a San Siro, ci sarà la prima delle due partite ‘chiave’ contro la formazione di Xavi. Per quella data, come anticipato anche dal tecnico nerazzurro, l’Inter riavrà Romelu Lukuku là davanti. Per ora, secondo Brozovic, la vittoria con il Torino “ci ha aiutato. Noi – ha detto ai microfoni di Sky Sport – dobbiamo continuare così e andare avanti”.

Secondo Henrikh Mkhitaryan, nel match contro il Viktoria Plzen, è stato decisivo “aver segnato nel primo, nel secondo sarebbe stato più difficile. Lo sapevamo che sarebbe stata difficile, l’abbiamo preparata e giocata bene e per questo – ha sottolineato a Sky Sport 24 – abbiamo vinto la partita”. Sulla ‘staffetta’ con Çalhanoğlu, l’ex giocatore di Roma e Manchester United ha detto: “Centrocampo dell’Inter? La squadra è pronta per questo, per giocare ogni tre giorni, siamo tutti pronti. Non gioco io gioca un altro, non c’è differenza. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”. Infine la dedica ai compagni: “Volevo ringraziarli e far loro i complimenti. Abbiamo fatto di tutto per palleggiare e creare occasioni”.