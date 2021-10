Champions League, Inter-S.Tiraspol: le probabili formazioni

19-10-2021 09:03

L’Inter di Simone Inzaghi cerca riscatto in Champions League dopo il primo ko in serie A. I neroazzurri ospitano lo Sheriff Tiraspol, vera e propria rivelazione della Champions, in vetta e a punteggio pieno dopo aver battuto lo Shakhtar alla prima assoluta nella principale competizione europea per club e il Real Madrid al Bernabeu. Biglietto da visita niente male per i moldavi che a questo punto faranno di tutto per cercare di passare la fase dei gironi.

Inter invece attualmente terza nel Gruppo D a pari punti con lo Shakhtar Donetsk, ma senza aver ancora vinto in questa edizione: per i neroazzurri una sconfitta all’esordio contro il Real Madrid e un pareggio contro la formazione di De Zerbi.

Praticamente tutti a disposizione per Inzaghi, che conferma l’assetto difensivo con Handanovic tra i pali e con Skriniar, De Vrij e Bastoni a comporre la linea dei tre centrali. In attacco Lautaro Martinez torna dal primo minuto insieme a Dzeko.

Vernydub dovrà fare a meno di Yakhsiboev, Belousov, Kyabou e Athanasiadis, ma schiererà l’ormai classico 4-2-3-1.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza.

