Champions League, Milan-Atl.Madrid: le probabili formazioni

Dopo la sconfitta dell’esordio contro il Liverpool, il Milan è atteso da un’altra gara di grande prestigio, la seconda del Gruppo B di Champions League: a San Siro arriva infatti l’Atletico Madrid, bloccato dal Porto sullo 0-0 nella gara d’esordio.

Pioli può sorridere visti i rientri di Kjaer e Florenzi, mentre non è ancora pronto Ibrahimovic. Probabile che i due difensori partano dalla panchina mentre davanti spazio a Rebic, sostenuto alle proprie spalle da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Giroud potrebbe vedersi nel secondo tempo.

Qualche problema in difesa per Simeone, che dovrebbe affidarsi al 4-4-2. Non convocato Savic al centro della difesa ci sarà Felipe, mentre sugli esterni spazio a Trippier ed Hermoso, quest’ultimo in vantaggio su Renan Lodi.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso; Correa, De Paul, M.Llorente, Carrasco; Griezmann, Suarez. All. Simeone

OMNISPORT | 28-09-2021 10:10