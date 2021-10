Champions League, Porto-Milan: le probabili formazioni

19-10-2021 08:54

La qualificazione dei rossoneri passa, come ha detto il tecnico Stefano Pioli, dalle due gare contro il Porto. Questa sera alle ore 21.00 la prima delle due finali che vedrà impegnati i rossoneri al “do Dragão” contro il Porto di Conceição.

In classifica le due formazioni non se la passano molto bene. Il Porto è infatti al terzo posto con 1 punto frutto del pareggio conquistato all’esordio contro l’Atletico Madrid: nell’ultimo turno, invece, sconfitta pesante per loro per 1-5 contro il Liverpool.

Non sta meglio il Milan, anzi. La squadra di Pioli è l’ultima del girone B ancora a 0 punti in virtù dei due ko con Liverpool e Atletico Madrid.

Tutti disponibili per Conceição, che schiera il solito 4-2-3-1 con Diogo Costa in porta, Joao Mario, Pepe, Wendell in difesa, con il ballottaggo Mbemba-Marcano al centro. In avanti l’unica punta sarà Taremi.

Pioli dovrà fare i conti con le solite assenze, a partire dalla porta: tra i pali verrà riconfermato Tatarusanu, in difesa Kalulu, Kjaer, Tomori e Calabria comporranno la linea dei 4. In avanti Olivier Giroud, con Zlatan Ibrahimovic in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Corona, Otavio, Luís Díaz; Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leão; Giroud.

