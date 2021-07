Champions League, turno preliminare: Celtic- Midtjylland

Spicca Celtic-Midtjylland

Tra le 6 partite del martedì di Champions League spicca quella che comincia per ultima: Celtic-Midtjylland.

Celtic Glasgow

Cinquantuno volte campione di Scozia, il Celtic in 134 anni di storia ha fatto grandi cose anche in Europa: in Coppa dei Campioni ha trionfato nel 1967 (battendo 2-1 l’Inter in finale) e raggiunto la finale nel 1970; in Coppa UEFA si è arreso al Porto nella finale del 2003; in Coppa delle Coppe è stato 2 volte semifinalista.

L’Allenatore? Tecnico australiano di origini greche, Angelos Postecoglou si è messo in evidenza nel 2015 vincendo la Coppa d’Asia con l’Australia.

Midtjylland

Fondato nel 1999 (112 anni dopo il Celtic), il Midtjylland è stato 3 volte campione di Danimarca, la terza nel 2020.

Ex attaccante, Bo Henriksen è alla prima stagione alla guida del Midtjylland. Il debutto ufficiale? La beffarda sconfitta interna con l’Odense rimediata venerdì scorso nella prima giornata di Superliga.

Celtic-Midtjylland (martedì 20 luglio ore 20:45)

Match d’andata del secondo turno preliminare di Champions League.

I vice campioni di Danimarca in casa dei vice campioni di Scozia: in programma martedì sera a Glasgow, Celtic-Midtjylland promette emozioni.

Ricordato che Celtic e Midtjylland sono al debutto stagionale in Champions League e segnalato che la vincente di questo duello sfiderà una tra PSV e Galatasaray, prendiamo posizione.

Pronostico

A disposizione di Bo Henriksen c’è un gruppo interessante nel quale spicca l’ex Celta Vigo Pione Sisto; nonostante questo, scegliamo il Celtic.

Un elemento a favore della nostra opzione? Il Midtjylland ha cominciato la Superliga cedendo in casa all’Odense.

OMNISPORT | 20-07-2021 10:01