Champions League, una delegazione del Benfica a Superga

14-09-2022 18:34

In attesa di sfidare la Juventus, una delegazione del Benfica si è recata sulla collina di Superga per portare il suo omaggio alla memoria del Grande Torino, caduto appunto nel tragico schianto del 1949 al ritorno da una trasferta in Portogallo.

I fiori deposti sul memoriale di quell’indimenticabile squadra testimoniano il profondo sentimento dei lusitani, nato in occasione dell’amichevole (vinta 4-3 dal Benfica) disputata come gara d’addio del capitano Ferreira, il quale chiese (e fu accontentato) a Valentino Mazzola di poter lasciare il rettangolo di gioco dopo aver incontrato la squadra più forte del mondo.

Il Benfica si era già recato a Superga nel 2014, prima della finale di Europa League persa a Torino contro il Siviglia.