Champions League Women – Juventus-Zurigo, le formazioni ufficiali

15-12-2022 18:06

Il fischio d’inizio delle ore 18.45 darà il via ufficiale ad una gara importantissima per la Juventus Women che a Torino ospita lo Zurigo nelle 5ª giornata di Champions League.

La posta in palio ha un peso specifico soprattutto per le bianconere: in attesa di capire come finirà in serata il big match tra Arsenal e Lione, Salvai & co hanno necessariamente bisogno di fare bottino pieno per poi giocarsi la qualificazione a Lione la prossima settimana.

Il tecnico si affida al solito 4-3-3 con Bonansea, Girelli e Beerensteyn. La risposta di coach Grings sta nel 4-4-2 classico, coppia d’attacco Pilgrim e Humm.

Ecco le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Sembrant, Salvai, Boattin; Caruso, Pedersen, Cernoia; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. All. Montemurro

ZURIGO (4-4-2): Friedli; Riesen, Stierli, Vetterlein, Pando; Piubel, Bernauer, Rey, Pinther; Pilgrim, Humm. All. Grings