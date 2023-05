Champions, Milan: senti l’ex Mathieu Flamini

Il francese al Corriere della Sera punta sul Milan ed esalta Giroud: “Ci ho giocato all'Arsenal, è un amico e nelle grandi occasioni è in grado di fare la differenza”

09-05-2023 15:55

L’ex centrocampista rossonero, Mathieu Flamini, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha commentato la sfida di Champions League tra Milan ed Inter. L’ex giocatore francese ha dichiarato: ”È la dimostrazione che la Serie A si trova al top in Europa. Per i rossoneri la sfida arriva nel momento giusto, li vedo con un grande spirito di squadra e con giocatori di qualità. Rispetto però molto anche l’Inter, sarà tosta per il Diavolo”.

Flamini poi, nel corso dell’intervista, indica chi potrebbe passare il turno ed approdare in finale: “Voto Milan. L’uomo decisivo per me sarà Giroud. Ci ho giocato all’Arsenal, è un amico e nelle grandi occasioni è in grado di fare la differenza. Oltre a lui ci sono Leao, se dovesse recuperare, e Theo Hernandez. Nell’Inter quelli più in forma sono Lautaro e Barella”.