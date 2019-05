Champions pazzesca, folle rimonta del Tottenham: è finale

Dopo lo storico poker servito dal Liverpool al Barcellona, anche la seconda semifinale di ritorno offre un menu di gol e spettacolo con un finale più che clamoroso. Cinque reti tra Ajax e Tottenham, con un’altra rimonta d’autore, l’ennesima di questa edizione, firmata dagli inglesi, che vincono 3-2 al 95’ e staccano il biglietto per lo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid, dove il 1° giugno giocheranno una finale di Champions League per la prima volta nella propria storia e sfideranno i Reds. Per la seconda volta finale tutta inglese dopo quella di Mosca 2008 tra Manchester United e Chelsea.

Bruciante delusione per l’Ajax, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 e che si ferma sul più bello dopo aver eliminato Real Madrid e Juventus, stroncato dalla serata magica del brasiliano ex Psg Lucas Moura, autore di una tripletta.

La gara, giocata su ritmi altissimi, sembrava essersi incanalata su binari ben precisi nel primo tempo, chiuso sul 2-0 dall’Ajax grazie ai gol di de Ligt di testa in avvio e di Ziyech al 35’ su azione di contropiede. Nella ripresa però cambia tutto grazie anche al cambio deciso da Pochettino che si gioca la carta Llorente. Il Tottenham pareggia in cinque minuti tra l’11’ e il 15’ grazie a due zampate di Lucas Moura, letale nel secondo caso nell’approfittare di una corta respinta di Onana su tiro dello stesso Llorente.

Qui emerge un lato non ancora scoperto dell’Ajax, in difficoltà sul piano del possesso palla e della tenuta del campo. L’ultima mezzora è una lotta senza quartiere: i padroni di casa sanno che accontentarsi è rischioso e spingono, Ziyech colpisce il palo, dall’altra parte Vertonghen la traversa, ma al 95’ Moura si inventa il terzo tocco magico della serata dopo una combinazione tra Llorente e Alli facendo letteralmente schizzare in campo la panchina del Tottenham guidata da un Pochettino commosso.

SPORTAL.IT | 08-05-2019 23:11