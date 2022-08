Chelsea: Azpilicueta rinnova sino al 2024

04-08-2022 22:20

Cesar Azpilicueta ha esteso il suo contratto con il Chelsea fino al 2024, chiudendo definitivamente le voci di trasferimento al Barcellona. Lo spagnolo proseguirà quindi con la sua esperienza quasi decennale con la maglia blues. Ai canali ufficiali della squadra londinese, Azpilicueta ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sono davvero felice di prolungare la mia permanenza al Chelsea. Sono passati quasi 10 anni da quando sono arrivato, sento l’amore di tutti e sono entusiasta per il nuovo progetto. Vorrei ringraziare la società per avermi dato l’opportunità di continuare il mio viaggio in questo fantastico club e non vedo l’ora di continuare la nostra avventura”.

