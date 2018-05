Chelsea, bloccato il restyling dello Stamford Bridge

Le tensioni internazionali tra Gran Bretagna e Russia hanno ripercussioni anche sul Chelsea,che dal 2003 è nelle mani di Roman Abramovich.

Non ci sarà nessun restyling per Stamford Bridge ancora per qualche anno. Il Chelsea ha annunciato di aver sospeso il progetto per la ristrutturazione dell'impianto a tempo indeterminato a causa di un "clima sfavorevole per gli investimenti". I Blues puntavano a modificare il loro storico impianto, la cui capacita' sarebbe stata aumentata a 60 mila posti, per il 2021 e nello scorso marzo avevano ricevuto il via libera dalle circoscrizioni di Hammersmith e Fulham.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 18:50