Chelsea, Potter: "C'è più pressione, dobbiamo vincere"

Alla vigilia dell'ottavo di Champions a Dortmund, il tecnico ha parlato del ricco mercato di gennaio del suo club.

14-02-2023 21:22

Il Chelsea ha speso tantissimo nell’ultimo mercato di gennaio e le aspettative nei confronti della squadra di Graham Potter sono aumentate e molto. L’ottavo di Champions League con il Borussia Dortmund è così una grande occasione per dimostrare i miglioramenti dei Blues: “È un’occasione meravigliosa e non vediamo l’ora di scendere in campo: sono davvero emozionato”.

“Vogliamo rendere le cose difficili a Terzic in queste due partite, per il resto gli auguro ogni bene, ha detto Potter sul suo avversario. Quindi, sul mercato ha tenuto a precisare: “Quando si spendono tanti soldi aumentano le aspettative, così dobbiamo vincere. Ma il calcio non è una scienza esatta. I soldi non comprano il successo”.