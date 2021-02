Chelsea: Tuchel ha fatto rinascere il Chelsea

A volte esonerare un allenatore non è mai una buona idea; se i valori dei giocatori sono quelli, non si può pretendere che un’altra persona possa fare tanto meglio. Invece quanto sta succedendo a Londra, sponda Chelsea, è esattamente il contrario. I Blues dopo un avvio di stagione deludente e soprattutto dopo un mercato importante costato alla proprietà migliaia di centinaia di pounds, stanno risalendo la classifica e ritrovando i gisuti stimoli per affrontare una seconda parte di stagione alla grande.

Di chi è il merito? Sicuramente il protagonista della rinascita è Thomas Tuchel che dopo cinque partite di Premier League in carica come allenatore dei Blues, ha totalizzato 13 punti su 15 disponibili, frutto di quattro vittorie consecutive e un pareggio.

Proprio il 2-0 di ieiri sera a Stamford Bridge contro il Newcastle ha permesso al Chelsea di issarsi al quarto posto in Premier League, ma quello che più preme sottolineare è che non accadeva dal novembre del 2019 che il Chelsea riuscisse a vincere quattro partite di fila. Ed in generale, considerate le prime cinque partite da nuovo allenatore dei Blues, soltanto Ancelotti e Sarri hanno saputo fare meglio di Tuchel nella storia, con 15 punti guadagnati in cinque giornate.

Oltre ad una questione legata ai punti e alla classifica, il tecnico tedesco, Tuchel ha il grande merito di aver fatto rinascere alcuni giocatori che con Lampard erano scomparsi. Partendo da Marcos Alonso fino ad arrivare a Timo Werner: ieri in goal contro il Newcastle dopo un digiuno che in Premier League durava dal 7 novembre scorso. Una infinità.

E la sua crescita si era già vista nelle ultime due partite, con tre assist timbrati per i compagni. Poi c’è Kepa, che ieri ha scalzato a sorpresa Mendy dalla porta. Lo spagnolo, il più criticato al Chelsea degli ultimi due anni, ha tirato fuori un partitone, tenendo ancora la porta inviolata.

Biglietto da visita importante quello con cui il Chelsea si presenterà agli ottavi di finale di Champions League, dove i Blues sono attesi dalla difficile trasferta a Madrid contro l’Atletico. Le premesse per sovvertire i pronostici ci sono tutte.

OMNISPORT | 16-02-2021 09:16