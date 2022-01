Chelsea, Werner: "Non capisco i tifosi che mi sostengono"

19-01-2022 23:05

Lezione di umiltà da parte di Timo Werner: “A volte, non so nemmeno perché i tifosi mi stiano supportando così tanto perché, come attaccante, ovviamente voglio segnare più gol possibili ma delle volte mi manca questo fare gol e sbaglio. Devo essere onesto su questo aspetto. Ad ogni modo penso che sia molto divertente giocare davanti ai tifosi del Chelsea e, quando ti danno il supporto come lo danno a me, mi rende ancora più forte specie quando sbaglio determinate occasioni o quando ho momenti difficili”.

“Io in ogni caso cerco sempre di dare il massimo in ogni partita – ha continuato Werner -. Ogni volta cerco di dare il 100% e spero che i tifosi siano felici. Il rapporto con i fan? È difficile da spiegare, ma ovviamente quando vai allo stadio e piaci ai tifosi, e loro ti supportano e urlano il tuo nome, tutto è molto più divertente e ti rende più orgoglioso rispetto a quando avviene il contrario perché so com’è andare negli stadi e quando non piaci ai tifosi”.

