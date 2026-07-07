Struff con la vittoria contro Hurkacz (che si è ritirato nel corso del match degli ottavi di finale), il tedesco si prepara a giocare il suo primo quarto di finale Slam in carriera a 36 anni. "È semplicemente incredibile a 36 anni... Quarti di finale di uno Slam per la prima volta. Non bisogna mai arrendersi. Otto anni fa, ho perso di poco nei quarti di finale di doppio, altrimenti mi sarei già qualificato. Ma esserci riuscito ora è incredibile". A Londra attende la famiglia per via della scuola e della festa all'asilo: "Sì, mia moglie è rimasta qui fino a mercoledì e ha visto la prima partita. Quando ho giocato la seconda, lei ha dovuto prendere un aereo alla stessa ora. I bambini sono rimasti a casa, vanno a scuola e in Germania abbiamo l'obbligo scolastico. In questi giorni c'è stata anche la festa all'asilo. Ecco perché è difficile venire qui".

ANSA