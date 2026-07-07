Tedesco, numero 74 al mondo e con un nuovo record registrato a Wimbledon all’età di 36 anni: tra i precedenti contro il numero 1 del ranking alcuni dati interessanti.
Chi è Jan-Lennard Struff prossimo avversario di Sinner a Wimbledon e quel precedenti non proprio scontato sull'erba
Il prossimo avversario di Jannik occupa la posizione numero 74 nella classifica ATP e ha dimostrato di aver già fatto un ottimo Wimbledon fino ad ora
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Jan-Lennard Struff, prossimo avversario di Sinner a Wimbledon
Jan-Lennard Struff, classe 1990, è approdato a un risultato di per sé straordinario sull'erba di Wimbledon. Attualmente è il numero 74 al mondo, con il suo best ranking che corrisponde alle 21° posizione conquistata nel 2023. Dalla sua la vittoria di un solo torneo ATP, a Monaco di Baviera contro Taylor Fritz nel 2024. Oggi si misura con il numero 1, Jannik Sinner, nel tempio del tennis mondiale per un posto al sole e realizzare un sogno per lui che si vedeva già a fine carriera.
La sfida contro Sinner di Struff un sogno
Struff con la vittoria contro Hurkacz (che si è ritirato nel corso del match degli ottavi di finale), il tedesco si prepara a giocare il suo primo quarto di finale Slam in carriera a 36 anni. "È semplicemente incredibile a 36 anni... Quarti di finale di uno Slam per la prima volta. Non bisogna mai arrendersi. Otto anni fa, ho perso di poco nei quarti di finale di doppio, altrimenti mi sarei già qualificato. Ma esserci riuscito ora è incredibile". A Londra attende la famiglia per via della scuola e della festa all'asilo: "Sì, mia moglie è rimasta qui fino a mercoledì e ha visto la prima partita. Quando ho giocato la seconda, lei ha dovuto prendere un aereo alla stessa ora. I bambini sono rimasti a casa, vanno a scuola e in Germania abbiamo l'obbligo scolastico. In questi giorni c'è stata anche la festa all'asilo. Ecco perché è difficile venire qui".
I precedenti non banali tra Struff e Sinner
Concentriamoci anche sui precedenti tra Struff e Sinner, molto interessanti. Tre gli incontri tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro che non dovrebbe soffrire il gioco del tedesco, almeno sulla carta. Soffermiamoci sull'ultimo incontro proprio sull'erba, che risale al 2024. Ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024 Jannik riuscì a spuntarla, ma Struff vinse un set al tie-break mettendo alle corde l'altoatesino allora. Punteggio finale a favore di Sinner 6-2, 6-7, 7-6 il finale, ma con un set perso pur poi vincendo il titolo in finale. Gli altri confronti, sempre nel 2024 sono i trentaduesimi di Indian Wells (6-3, 6-4) e sedicesimi a Montecarlo (6-4, 6-2). Solo sull'erba, dunque, il tedesco era riuscito a strappargli un set.