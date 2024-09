Chi è Javier Martinez del Grande Fratello: giocatore di volley in Serie A3 ed ex tentatore a Temptation Island

Lo schiacciatore dell'Avimecc Modica (che minaccia di portarlo in tribunale) non è nuovo a esperienze in tv: l'avventura a Temptation e quella da corteggiatore a Uomini e Donne.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Alfonso Signorini, padrone di casa e conduttore del Grande Fratello, l’ha presentato pomposamente come “giocatore di volley di Serie A”. Ma c’è il trucchetto: si tratta della Serie A3, la terza categoria del volley nazionale. Comunque, Javier Martinez, concorrente della casa più spiata d’Italia, è effettivamente un giocatore di un certo livello. Uno schiacciatore per la precisione, volto piuttosto noto dei campi di provincia della pallavolo nostrana. E non solo. Non è nuovo, infatti, alle comparsate televisive, essendo stato protagonista di un’edizione di Temptation Island e avendo fatto da corteggiatore a Uomini e Donne.

Javier Martinez: la pallavolo, l’Argentina e l’Italia

Nato a Cordoba in Argentina (come Julio Velasco, che però è di La Plata) il 27 febbraio 1995, Martinez si è trasferito con la famiglia in Italia a 12 anni. Sfruttando la sua notevole altezza (191 centimetri) ha cominciato ben presto a praticare volley: a 15 anni era nel vivaio della Lube Macerata, una delle società più importanti e attrezzate del panorama tricolore, con cui ha vinto una Junior League. Dal 2012 e fino al 2017 ha giocato tra Serie B2 e C a Civitanova, sempre in orbita Lube, mentre nel 2017-18 si è trasferito a Loreto e nel 2018-19 a Foligno. Nel 2019-20 è salito di categoria (A3) grazie al trasferimento a Porto Viro, poi ha giocato due anni a Modica (A3), ha vissuto una fugace esperienza a Cisterna (A1) con appena due punti realizzati, mentre l’anno scorso è tornato in A3 a Garlasco.

Martinez, l’accordo con Modica e il Grande Fratello

Per la stagione 2024-25 lo schiacciatore argentino ha raggiunto un accordo con l’Avimecc Modica, la squadra dove aveva militato dal 2020 al 2022 e attesa dal campionato di A3. Doveva presentarsi al raduno con tecnici e compagni, è finito invece al Grande Fratello. Un comportamento che ha spiazzato la società siciliana, secondo cui Martinez non ha fornito adeguate motivazioni per giustificare la sua assenza e il mancato rispetto degli obblighi contrattuali. Non è escluso che l’Avimecc possa adire le vie legali, anche perché se Javier dovesse andare fino in fondo all’esperienza nel reality tornerebbe in campo addirittura solo nel mese di marzo 2025.

Le altre esperienze in tv di Javier: Temptation e U&D

“Dove l’avevamo già visto?”. In tanti, anzi soprattutto in tante hanno fatto questa domanda vedendo le prime immagini di Martinez su Canale 5. E in effetti il pallavolista di origini argentine non è nuovo a esperienze sul piccolo schermo, tutte in programmi ideati da Maria De Filippi. Nell’estate 2019 è stato tra i “tentatori” di Temptation Island, attirando le attenzioni di Ilaria Teolis, fidanzata di Massimo Colantoni. Qualche mese più tardi, invece, ha provato a corteggiare la tronista Sara Tozzi a Uomini e Donne. Adesso una nuova esperienza in tv per Javier (a proposito: è ancora single), che più durerà a lungo e più lo terrà lontano dai campi di volley.