Chi è l'unico che aveva indovinato Mourinho alla Roma

Doveva venire Sarri alla Roma, lo scrivevano tutti. E con dovizia di particolari, anche. Quando e dove ci sarebbe stato l’incontro con Friedkin, le mosse di mercato, la lista della spesa che prevedeva shopping alla Juventus e al Napoli, la richiesta di Milik, i dettagli sull’ingaggio. Da settimane sembrava non ci fossero più dubbi sull’erede di Fonseca per la panchina giallorossa poi all’improvviso il colpo di scena di ieri. Prima il comunicato con l’addio a Fonseca per il prossimo anno, quindi nel pomeriggio il colpo di teatro. Mourinho è il nuovo allenatore della Roma, Con buona pace di tutti gli esperti di mercato. O meglio quasi tutti.

Stefano Salandin l’unico a scrivere di Mourinho alla Roma

Un solo giornalista ha anticipato le mosse di Friedkin e ha indovinato la mossa-Mourinho. Si chiama Stefano Salandin e lavora per Tuttosport. Su twitter Salandin alle 11.42 di ieri lanciava la notizia bomba scrivendo: “Roma Special One tic tac tic tac”. Non era neanche partito il primo comunicato su Fonseca e Salandin aveva bruciato tutte le voci su Sarri dando la clamorosa anticipazione.

I complimenti sui social a Salandin

Una valanga di complimenti da parte di tante prime firme è arrivata nel pomeriggio su Salandin, da Paolo Condò a Roberto Renga passando per decine di altri giornalisti. Lui si è schermito così: “Vabbè. 30 anni di calciomercato servono”. Tanti anche i messaggi dei tifosi comuni: “Sei numeri. Subito per favore” o anche: “Sei un grande hai fregato tutti, ok 30 anni di calciomercato, ma la tua è stata una notizia bomba. Ma come hai fatto!! Di nuovo complimenti, noi romanisti siamo in visibilio!! Speriamo bene” oppure: “Io non ti seguivo, ma da adesso sì” e infine: “Gran bel colpo Mou alla Roma. Poi mi racconti come hai fatto. Complimenti!”.

E tu cosa ne pensi? Con Mourinho la Roma sarà da Scudetto?? Partecipa al nostro sondaggio e lascia un commento!

SPORTEVAI | 05-05-2021 10:55