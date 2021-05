Roma, José Mourinho ricoperto d'oro: ecco quanto guadagnerà

L’arrivo di José Mourinho sta già facendo sognare i tifosi della Roma in vista della prossima stagione. Il tecnico portoghese, dopo essere stato esonerato dal Tottenham, è pronto a ripartire in Italia dove ha lasciato da vincente, con la conquista del triplete all’Inter nel 2010.

Queste le prime parole di Mourinho da nuovo allenatore della Roma: “Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande club e per avermi reso parte della loro visione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto – ha spiegato – ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire”.

Lo “Special One” Mourinho già parla da romanista: “L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Allo stesso tempo, auguro a Paulo Fonseca le migliori fortune e chiedo ai media di comprendere che rilascerò dichiarazioni solo a tempo debito. Daje Roma!”.

Nel frattempo, è stato reso noto lo stipendio che Mourinho andrebbe a percepire alla Roma. Il contratto per 3 anni con i giallorossi garantisce al portoghese anche 7 milioni di euro netti all’anno più bonus: il resto, per pareggiare il contratto da 16 milioni annui che aveva in Inghilterra col Tottenham, per un anno lo metteranno i londinesi.

Nel frattempo, il Tottenham guarda anche in Italia per il sostituto di Mourinho. Tra i tanti nomi, c’è quello di Gian Piero Gasperini, che dopo gli ottimi risultati con l’Atalanta potrebbe prendere come ipotesi quella di andare ad allenare in Premier League come tanti altri colleghi connazionali: da Conte a Ranieri, da Ancelotti a Guidolin.

OMNISPORT | 04-05-2021 23:56