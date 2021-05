Roma, che numeri José Mourinho: in Italia solo Conte lo batte

E’ iniziata una nuova era a Trigoria, quella di José Mourinho. Il tecnico portoghese torna in Serie A dopo 11 anni, dopo aver allenato in Spagna e in Inghilterra. In Italia, lo “Special One” ha lasciato da vincente, dopo aver conquistato il Triplete con l’ Inter nel 2010 e ben 5 trofei in due stagioni (due campionati, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Champions League).

Nei 5 maggiori campionati europei, Mourinho ha allenato in ordine Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United e Tottenham, riuscendo a vincere sempre almeno un titolo a eccezione degli Spurs, l’ultimo club che ha guidato dopo essere stato esonerato il 19 aprile.

Mourinho alla Roma sostituirà il suo connazionale Paulo Fonseca a partire dalla prossima stagione. Sono solo 3 i tecnici lusitani che hanno allenato in Serie A nell’era dei 3 punti: oltre all’ormai ex e al futuro mister giallorosso, si ricorda anche Paulo Sosa alla Fiorentina. Colui che ha inciso di più è ovviamente lo “Special One”, che nel nostro campionato vanta una media di 2.18 punti a partita. Nell’era dei 3 punti(dal 1994/95), solo il rivale Antonio Conte (2.26) ha fatto meglio se si considerano almeno 40 partite.

Mourinho è secondo anche in un’altra speciale classifica: nelle prime 50 panchine in Serie A, solo l’ex giallorosso Rudi Garcia ha ottenuto più vittorie(35), battendo il portoghese di appena un successo in più.

Il punto di forza di Mourinho è certamente lo stadio di casa, in cui ha vinto addirittura 29 dei 38 match disputati a San Siro in Serie A, vale a dire il 76%: la percentuale più alta tra i tecnici con almeno 35 panchine domestiche nell’era dei tre punti a vittoria. Una buona notizia per i tifosi della Roma che andranno allo stadio, sempre se verrà dato l’ok per il ritorno sugli spalti la prossima stagione.

OMNISPORT | 04-05-2021 19:32