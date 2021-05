Scudetto Inter, un primato scatena l'ironia del web

Lo scudetto conquistato dall’Inter rappresenta una novità importante per il calcio italiano non solo perché interrompe il dominio della Juventus, durato 9 stagioni. Per un particolare, evidenziato anche da Maurizio Pistocchi su Twitter, la vittoria nerazzurra rappresenta infatti un’importante novità per la Serie A.

La prima volta per uno straniero

“Quello dell’Inter è anche il primo scudetto nella storia del calcio italiano vinto da una proprietà straniera: la famiglia Zhang, proprietaria del gruppo Suning”, scrive il giornalista, ricordando l’effetto probabilmente più evidente nel nostro paese della globalizzazione del calcio.

La nota di Pistocchi scatena però i commenti da parte dei tifosi delle altre squadre, soprattutto di Juventus e Milan, che tendono a sminuire il risultato raggiunto dall’Inter e da Zhang facendo riferimento alle questioni di bilancio del club nerazzurro.

L’ironia degli anti-Inter

“Sì, ed è anche il primo scudetto di una proprietà con più di 200 milioni di debiti”, commenta Daniebell. Immediata la replica del giornalista: “No: la Juventus al 30.6.2020 aveva 395,9 milioni di euro di debiti”.

“Maurizio, dimentichi che è anche il primo scudetto senza pagare gli stipendi”, scrive Diegomilan. L’interista WeLiveHard replica: “Anche la Juve ha stipendi arretrati, basta mettersi d’accordo con i calciatori e se loro danno disponibilità i pagamenti si posticipano”.

Ma Ame insiste: “Primo scudetto straniero peraltro senza pagare un euro, mitico Zhang!”. Manuel, invece, non crede che i successi degli Zhang continueranno a lungo: “Festeggiate che l’anno prossimo vende tutto”.

Davipu, invece, allarga il discorso all’evoluzione del calcio europeo: “Certo. Non sono appassionati o tifosi ma imprenditori che hanno investito nell’inter. È il primo scudetto ‘di imprenditori’. Scudetto del ‘business’. È il nuovo calcio che avanza. Ma comunque meritano i complimenti”.

SPORTEVAI | 03-05-2021 11:12