Chiara Cappelletto: chi è la musa portafortuna dell'Inter?

All’inizio della stagione 2017-2018 l’Inter aveva scelto la splendida Chiara Cappelletto come volto della nuova campagna abbonamenti. Una scelta azzeccata sotto tutti i punti di vista: 31mila tessere vendute (top in A insieme al Milan), record assoluto di spettatori con una media di quasi 58mila presenze a partita e soprattutto un epilogo di stagione da incorniciare grazie alla conquista di un posto in Champions League.

Niente di più lontano dallo stile wags, Chiara ha immediatamente conquistato tanti tifosi (e non solo interisti) grazie al suo volto acqua e sapone. Ventisette anni da compiere, la modella trevigiana era stata ottima profeta a inizio stagione, quando sui quotidiani e manifesti in tutta Italia posava vicino alla bandiera nerazzurra accanto allo slogan “E’ parte di te”: “Spalletti? E’ l’uomo giusto”, dichiarava fiduciosa.

Tifosa dell’Inter dall’età di 10 anni, è cresciuta con il mito di Javier Zanetti e sul suo profilo Instagram non mancano foto insieme a papà e fratello in quel di San Siro: “In famiglia sono tutti orgogliosi, ho ereditato la fede nerazzurra da loro”, ha confessato la modella.

Oltre a frequentare vari set fotografici (in passato era stata ragazza immagine e testimonial al Palaverde di Treviso per il basket e al Giro d’Italia), Chiara lavora stabilmente presso un’importante azienda nel campo della digital economy della sua città. Un lavoro che le piace e la stimola come ha dichiarato a un quotidiano locale: “Se dovessi immaginare un posto in cui vivere nel prossimo futuro mi vedrei all’interno di questa grande realtà, magari in qualche nuovo ruolo lavorativo”.

Chissà che ne pensano in proposito i vertici nerazzurri? Se la scaramanzia stesse di casa in Cina c’è da scommettere che per Chiara si aprirebbero le porte di casa Inter, e questa volta non solo in qualità di “portafortuna” per la prossima stagione…

VIRGILIO SPORT | 24-05-2018 11:34