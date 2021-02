Chiellini a Rrahmani: "Dai alzati, non fare il buffone"

Alla fine la differenza in Napoli-Juventus l’ha fatta un episodio capitato nel primo tempo, valutato da Doveri come calcio di rigore dopo la revisione al VAR: il colpo di Chiellini sul volto di Rrahmani è stato oggetto di dibattito nel post-partita (ne ha parlato anche Pirlo) e, ovviamente, pure sul terreno di gioco in presa diretta.

Inizialmente l’arbitro non si era accorto del contatto tra i due e lo stesso capitano bianconero, alla visione dell’avversario sdraiato a terra in preda al dolore, si è subito prodigato affinché il difensore kosovaro si rialzasse ed evitasse quella che per lui era solo scena.

Come si evince dagli audio ambientali, infatti, Chiellini si rivolge così a Rrahmani subito dopo la manata costata il calcio di rigore in favore del Napoli. “Dai Rrahmani alzati, non fare il buffone”.

Doveri ha però deciso di sanzionare l’intervento in seconda battuta, concedendo la massima punizione che Insigne stavolta non ha fallito. Ossigeno puro per Gattuso e la sua panchina.

OMNISPORT | 14-02-2021 11:31