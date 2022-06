Chiellini: "Una sconfitta che non cancella ciò che è stato"

01-06-2022 23:35

Non è certo una partita memorabile l’ultima giocata in Nazionale da Giorgio Chiellini, la 117ª della sua carriera. L’Italia è stata dominata nella Finalissima di Wembley dall’Argentina per 3-0 in modo ancora più netto di quanto non dica il punteggio stesso. Chiellini ha giocato il primo tempo, in cui gli azzurri hanno subito due gol, ma paradossalmente i campioni d’Europa senza di lui nella ripresa hanno subito molto di più l’iniziativa di quelli del Sudamerica. Ecco le dichiarazioni del 37enne difensore nativo di Pisa ai microfoni della Rai alla fine del match.

“Speravamo di vincere partita e trofeo, sapevamo sarebbe stato difficile ma la sconfitta non cancella ciò che è stato. Ora mi aspetto un periodo difficile, c’è bisogno che tutti stiano vicini a questo gruppo che deve fare tanto. “Futuro in California? Vediamo, non lo so. Ora torno a Torino, mi faccio un po’ di vacanze, e poi passo da Livorno a metà mese. Poi deciderò nelle prossime settimane”.