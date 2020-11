Chirico avverte la Juve: Attenta, vogliono fregarti

L’ipotesi che Ronaldo possa lasciare la Juventus per accasarsi a Parigi non piace a Marcello Chirico. Il direttore del sito Il Bianconero, nel suo consueto editoriale video, si scaglia contro questa ipotesi e propone anzi di blindare il portoghese. “Ronaldo è diventato un obiettivo di mercato del Psg. Chi l’ha detto? Leonardo. Il ‘bello del calcio europeo’ ha detto ai propri tifosi che il Psg può tranquillamente permettersi Cristiano e che nei mesi prossimi, nella prossima stagione, possono succedere cose straordinarie”: comincia così il lungo videomessaggio di Chirico.

Con Leonardo neanche un caffè

Il giornalista di fede juventina ricorda un paio di ‘sgarbi’ fatti dal dirigente brasiliano alla Vecchia Signora: “Con Leonardo, fossi in Agnelli o in Paratici, non andrei a prendere manco un caffè. Nel 2012, durante la trattativa col Pescara per Verratti, è piovuto da Parigi e ha offerto il doppio. Una volta passato al Milan, dopo aver combinato l’affare Higuain e dopo aver promesso alla Juve di valutarlo per un anno in vista di un eventuale acquisto definitivo, a gennaio l’ha rispedito indietro”.

Lo scambio con Icardi

Bocciata fermamente anche una prospettiva suggestiva, quella di Icardi a Torino come contropartita: “Oltre a prendere Ronaldo – prosegue Chirico – il club francese vorrebbe tenersi pure Mbappe, Neymar e Icardi e mi chiedo: è sostenibile tutto questo? Ronaldo se va a Parigi vuole giocare. La mia idea è che Leonardo vorrebbe tanto appiopparci Icardi, scambio che io non farei mai: Icardi vale cento volte meno questo Cristiano Ronaldo”.

Prolungare subito il contratto di Cr7

L’invito di Chirico è quello di prolungare subito il contratto con l’asso portoghese: “Ma poi, perché Ronaldo dovrebbe andare al Psg in un campionato nettamente meno competitivo della serie A? Per soldi? Per la Champions? I francesi non ci sono mai riusciti nonostante tanti campioni. E soprattutto perché la Juve dovrebbe privarsi di lui? Ronaldo è ancora decisivo, è un valore aggiunto a livello finanziario, di marketing, di attrazione per i giocatori. Fin quando è così, va tenuto alla Juve. Quando ci si accorge che è in fase down, come Higuain, sarà il caso di separarsi. Ma per ora, altro che divorzio: io chiamerei Ronaldo e firmerei il prolungamento di contratto.

Ronaldo al Psg? La reazione dei tifosi

I tifosi bianconeri sono divisi di fronte alla prospettiva di cedere Cr7. “Speriamo che se lo piglino. Con Ronaldo abbiamo vinto meno di prima. CR7 segna solo rigorini o gol banali ma costa una montagna di soldi e ci zavorra i conti. È egoista, si ostina a tirare calci di punizione e che regolarmente sbaglia”, tuona Giuseppe. Tom invece è d’accordo con Chirico: “Meglio evitare fregature e proporre un rinnovo al Re Ronaldo. Cristiano è indiscutibile su tutti i fronti, economici e di campo”. Anche Alberto ne è convinto: “A meno che da Parigi non si presentino con 200 milioni di euro, non se ne parla neppure”.

SPORTEVAI | 13-11-2020 11:13