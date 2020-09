Chirico: Vogliono mandarci in B, bufera sul web

“Ho parlato con gli avvocati della Juve (Maria Turco dello studio di Luigi Chiappero, ndr), dopo Suarez facciamo un accordo, ci mandano i calciatori della Primavera. Possiamo sfruttare ’sta cosa del Covid che il pubblico non può entrare”. E’ l’ultima intercettazione, relativa al direttore dell’Università per stranieri di Perugia, Simone Olivieri, che l’11 settembre parla con Lorenzo Rocca, il docente che dovrà esaminare il calciatore uruguaiano, uscita sul caso-Suarez che continua a tenere in ansia il mondo del calcio e della Juve in particolare. L’indagine è stata fermata per violazione del segreto istruttorio ma sott’acqua si continua ad andare avanti per capire se e quanto c’è di marcio in tutta questa vicenda.

Chirico indignato con chi vuol coinvolgere la Juve

Chi ritiene che la Juve non c’entri niente in questa storia è Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7 Gold, scrive: “Un cavillo, un appiglio, un pretesto. Qualcosa va trovato, o magari inventato del tutto, purché la Juventus paghi per la vicenda Suarez. Lo chiede a gran voce il crescente “sentimento popolare” montato attorno a questa storia e in gran parte alimentato da quell’ irrefrenabile sete di giustizialismo che ciclicamente anima certe procure e talune redazioni: è semplicemente un bieco desiderio di vendetta, di voglia di fargliela pagare a quella squadra verso la quale in tanti non provano alcuna simpatia”.

Per Chirico non c’è nulla di addebitabile alla Juve

Secondo Chirico da quanto emerso e scrupolosamente documentato finora da paginate intere di giornali non esiste nulla di penalmente & sportivamente addebitabile alla Juventus. Infatti la Juventus non è indagata: non c’è stata alcuna pressione affinchè a Suarez venisse facilitato l’esame. Tutti coloro che non ci credono, dimostrino il contrario.

“Nel frattempo il processo mediatico/popolare è in corso e il giudizio già emesso: Juve colpevole, e deve pagare….c’è chi si è già lanciato in ipotesi apocalittiche: esclusione dal campionato in corso. Meglio ancora, retrocessione in Serie B. Non sto esagerando, qualcuno l’ha già scritto. E c’è chi ci crede”.

Tifosi in rivolta sul web

Il web è ancora rovente per le tante reazioni al caso: “Cantone ha bloccato tutto… stai sereno..” o anche: “Che ci mandino da subito in Serie B. Voglio vedere quanto sono disposti a pagare Sky, DAZN e i detentori dei diritti esteri senza Juve(e Cr7, Dybala, ect)”, oppure: “La cosa piu vergognosa di tutta questa vicenda è come sono state pubblicate, in un lampo, tutte le intercettazioni, per filo e per segno…Facciamo caciara, condanniamo la Juve a priori, perche la Juve è colpevole a prescindere…..Vergogna !!” e infine: “Condivido su tutto. Sono rattristato di come una Procura lasci trapelare (o peggio, venda) notizie sulle indagini coperte da segreto istruttorio. Questo è vergogna enorme ed è più grave di tutti i reati contestati in questa vicenda”.

SPORTEVAI | 26-09-2020 09:26