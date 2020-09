Suarez, ombre su Paratici: Pistocchi e Ziliani scatenati

Nella torbida vicenda legata all’esame-farsa di Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia si aggiunge un nuovo capitolo che comincia a far emergere qualche preoccupazione in casa della Juventus. Per la prima volta, infatti, a essere tirato in ballo è, seppur indirettamente, un tesserato della società bianconera, il plenipotenziario di mercato Fabio Paratici.

Esame truffa, spunta Paratici

Diversi quotidiani nazionali, Repubblica, Il Fatto Quotidiano e Il Messaggero, riportano infatti le dichiarazioni del rettore dell’ateneo umbro, che in alcune intercettazioni telefoniche avrebbe fatto riferimento alla “fretta” del ds della Juventus legata a un epilogo veloce dell’iter. Un riferimento a Paratici che ha già lanciato l’hastag col nome del dirigente bianconero in top trend sui social.

Suarez-Paratici, la bordata di Pistocchi

Maurizio Pistocchi commenta a modo suo la vicenda sul suo profilo Twitter: “Secondo tre importanti quotidiani nazionali- LaRepubblica, Il Fatto Quotidiano e il Messaggero- nelle intercettazioni relative al caso Suarez il rettore avrebbe fatto il nome del DS della Juventus Fabio Paratici“. In evidenza, appunto, gli spezzoni con gli articoli dei quotidiani in questione.

Paratici, le battute di Ziliani

Anche Paolo Ziliani è caustico sulla vicenda: “Dopo la B con penalizzazione di Moggi, non vedremo certamente la B1 (vedi diploma rilasciato a Suarez) con o senza penalizzazione di Paratici, al massimo una lieve inibizione per lui e una modesta ammenda al club, ma quel che conta è aver avuto la conferma: la Juventus è questa”, scrive il giornalista che poi aggiunge: “Vabbè dai, consoliamoci con la busta paga. Dopotutto, domani è un altro giorno. Via col vento (o via con la bufera?)”, con allegato un articolo sul fatto che Paratici sia il dirigente più pagato della Juventus.

Caso Paratici, le reazioni social

Sul caso Paratici il web si divide tra innocentisti (gli juventini) e colpevolisti (tutti gli altri). “Stranamente lo riporta anche Repubblica, quota Exor, famiglia Agnelli. Che qualcuno si sia stufato di A.Agnelli-Paratici-Nedved?”, si chiede un interista. “L’hanno scaricato”, ribadisce Antonello. Massimiliano invece è garantista: “Il dirigente bianconero sarebbe citato in modo generico, tanto che i pm al momento non lo hanno iscritto nel registro degli indagati…La macchina del fango continua, complimenti”. Mentre un altro utente solleva un’ulteriore questione: “Perché la Juve ha mollato all’improvviso Suarez e in un attimo ha preso Morata? Lo scandalo è venuto fuori solo qualche giorno fa”.

