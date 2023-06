Ciccone rinnova con la Trek-Segafredo: "E' la mia famiglia"

Il ciclista abruzzese: "Ho deciso di trascorrere i migliori anni della mia carriera con questo team"

14-06-2023 20:44

Giulio Ciccone ha annunciato il rinnovo fino al 2027 con la Trek-Segafredo. Il ciclista abruzzese, che ha vinto recentemente una tappa al Giro del Delfinato, la definisce “una scelta di vita”.

“La volontà di prolungare il mio contratto fino al 2027 non è solo una scelta professionale, ma una scelta di vita. Ho deciso di trascorrere i migliori anni della mia carriera con questo team, questo gruppo, questa famiglia. Il mio rapporto con Trek arriverà così a nove anni e non potrei essere più felice. Tra me e la squadra si è creato un rapporto unico“.

“Dal 2019 a oggi abbiamo costruito un legame di fiducia che ora sta dando frutti meravigliosi. Non è sempre stato così, perché prima di arrivare al punto in cui mi trovo ora, abbiamo anche attraversato momenti difficili. Ma la fiducia reciproca non è mai mancata. Grazie a questo, sono sempre riuscito a rialzarmi e a uscire dai momenti più complicati della mia vita di ciclista. Il nuovo progetto sportivo a cui ci stiamo avvicinando è un’occasione per me e per il Team di confermare la nostra comune volontà di perseguire nuovi e importanti obiettivi. Siamo entrambi ambiziosi e desiderosi di dimostrare il nostro valore, di crescere ulteriormente”.