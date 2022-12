Ciclismo, Almeida conferma la presenza al Giro d'Italia

24-12-2022 14:40

Joao Almeida ha ufficializzato la sua presenza al Giro d’Italia del 2023. Per lui si tratta della quarta edizione consecutiva anche se nella scorsa partecipazione fu costretto al ritiro per positività al Covid.

Il ciclista della UAE a Top Cicling ha detto: “Le cronometro faranno la differenza e mi hanno sempre detto che, più sono lunghe, meglio mi si addicono. Mi piacciono le prove contro il tempo, mi piacciono le cronoscalate; quella del Giro sarà mista perché partiremo con la bici da crono e passeremo a quella normale. Bisognerà esercitarsi a cambiare bici per non perdere troppo tempo. La cronometro classica è invece più decisiva, visto che la salita è solo una salita, e in montagna è solo una questione di capacità fisiche”.