Ciclismo, altro lutto dopo Muriel Furrer: è morto Bas van Belle, fratello di Loe (Visma) e Lisa (Proximus)

Giornata terribile per le due ruote: dopo la 18enne scomparsa durante i Mondiali di Zurigo, il tragico addio all'olandese di 24 anni, venuto su in una famiglia di ciclisti.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non c’è pace per il mondo del ciclismo, già scosso dalla terribile notizia della scomparsa di Muriel Furrer in seguito alle conseguenze di una caduta rimediata nel corso della prova in linea juniores ai Mondiali di Zurigo. Dai Paesi Bassi arriva un altro tragico annuncio, veicolato dalla locale federazione ciclistica, la KNWU: si è spento Bas van Belle, ciclista di 24 anni in forza al team olandese della Wielerploeg Groot Amsterdam.

Morte Bas van Belle: l’annuncio della KNWU

Una drammatica nota su Instagram ha informato gli appassionati della prematura scomparsa di Bas, nato il 20 maggio 2000: “Siamo in lutto per la sua scomparsa, lascia un grande vuoto nel mondo del ciclismo. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia – in particolare ai genitori, alla sorella Lisa e al fratello Loe – ai suoi amici e a tutti coloro che lo conoscevano. Lo ricorderemo come una persona cordiale e amichevole, oltre che come un ciclista di talento”.

Van Belle: il 22 settembre la sua ultima corsa

L’ultima gara di Bas van Belle era stata la Ronde von Midden-Brabant, il Giro del Medio Brabante, un evento di portata nazionale per i Paesi Bassi in cui si era piazzato 65mo. Niente poteva lasciar intendere che, a distanza di pochi giorni da quell’appuntamento, il giovane ciclista si spegnesse all’improvviso. Né alcun chiarimento sulle circostanze del decesso è stato fornito dalla stessa federazione.

Van Belle, famiglia di ciclisti: Bas, Loe e Lisa

Bas van Belle, come sottolineato dalla stessa KNWU, faceva parte di una famiglia di ciclisti. Il fratello Loe è piuttosto conosciuto nell’ambiente ed è tesserato per una squadra importante, il Team Visma I Lease a Bike, anche se al momento è fermo per nfortunio: all’ultimo Giro di Vallonia è caduto e ha rimediato la frattura della scapola. Anche la sorella Lisa è una ciclista professionista, in forza alla Proximus-Cyclist CT. Una passione fortissima per le due ruote, che aveva anche Bas, venuto a mancare troppo presto, troppo in fretta e ancora senza un perché.