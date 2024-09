Tragedia sui mondiali di ciclismo: morta la 17enne Muriel Furrer, gravemente ferita nella corsa Juniores

Non ce l’ha fatta l'elvetica Furrer a superare i forti traumi dovuti alla caduta nella quale è rimasta coinvolta nella prova Juniores di giovedì. Ora il mondiale rischia di fermarsi

Una tragedia si abbatte sui campionati mondiali di ciclismo in corso di svolgimento a Zurigo: Muriel Furrer, la ciclista 17enne che era rimasta gravemente ferita in un incidente nel corso della prova femminile Juniores, è morta dopo aver lottato per poco più di 24 ore con la vita. Ricoverata in condizioni definite critiche subito dopo la caduta, la giovane corritrice elevetica ha visto progressivamente peggiorare le proprio condizioni cliniche, fino all’annuncio del decesso avvenuto in contemporanea con la gara maschile Under 23.

L’UCI aveva deciso di andare avanti: ora che farà?

Dirigenti dell’UCI in mattinata avevano affermato che, al netto della gravità della situazione riferita a Furrer, che il mondiale sarebbe proseguito con tutto il programma prestabilito. Ora però non si escludono decisioni che possano portare a un rinvio delle ultime due prove rimaste, la prova in linea femminile (mista Under 23) e soprattutto la prova élite maschile, prevista per domenica. Difficile fare previsioni, ma per gli organizzatori certo il momento è assai delicato.

In aggiornamento