Ciclismo, annunciato il calendario del 2024

Il Giro d'Italia andrà in scena dal 4 al 26 maggio.

29-06-2023 20:44

È stato annunciato oggi il calendario per il massimo circuito internazionale di ciclismo per il prossimo anno. Il Giro d’Italia andrà in scena dal 4 al 26 maggio.

Questo il calendario 2024:

16-21 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia)

28 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia)

19-25 Febbraio: UAE Tour (United Arab Emirates)

24 Febbraio: Omloop Nieuwsblad Elite (Belgium)

2 Marzo: Strade Bianche (Italy)

3-10 Marzo: Paris-Nice (France)

4-10 Marzo: Tirreno-Adriatico (Italy)

16 Marzo: Milano-Sanremo (Italy)

18-24 Marzo: Volta Ciclista a Catalunya (Spain)

20 Marzo: Classic Brugge-De Panne (Belgium)

22 Marzo: E3 Saxo Classic (Belgium)

24 Marzo: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

27 Marzo: Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre (Belgium)

31 Marzo: Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres (Belgium)

1-6 Aprile: Itzulia Basque Country (Spain)

7 Aprile: Paris-Roubaix (France)

14 Aprile: Amstel Gold Race (The Netherlands)

17 Aprile: La Flèche Wallonne (Belgium)

21 Aprile: Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

23-28 Aprile : Tour de Romandie (Switzerland)

1 Maggio: Eschborn-Frankfurt (Germany)

4-26 Maggio: Giro d’Italia (Italy)

2-9 Giugno: Critérium du Dauphiné (France)

9-16 Giugno: Tour de Suisse (Switzerland)

29 Giugno-21 Luglio: Tour de France (France)

10 Agosto: Donostia San Sebastián Klasikoa (Spain)

12-18 Agosto: Tour de Pologne (Poland)

17 Agosto-8 Settembre: La Vuelta Ciclista a España (Spain)

25 Agosto: Bretagne Classic – Ouest-France (France)

28 Agosto-1 Settembre: Renewi Tour (—)

8 Settembre: BEMER Cyclassics (Germany)

13 Settembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

15 Settembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

12 Ottobre: Il Lombardia (Italy)

15-20 Ottobre: Gree-Tour of Guangxi (China)