Ciclismo, calendario World Tour 2021: tutte le corse | Date

Il calendario del World Tour 2021 di ciclismo si presenta ricco di tutti gli eventi che fanno parte della tradizione ciclistica. Dopo un 2020 disastroso a causa dell’emergenza Covid che ha cancellato molte gare o imposto drastici cambi di data o di format, il 2021 almeno sulla carta si presenta regolare. In realtà le prime due tappe del World Tour 2021 sono già saltate: i due appuntamenti in terra australiana che avrebbero dovuto aprire la stagione ciclistica sono stati cancellati sempre per emergenza Covid19. Guardando al calendario, le grandi classiche iniziano il 20 marzo con la Milano-Sanremo; il Giro delle Fiandre si disputa il 4 aprile, mentre le Parigi-Roubaix l’11 aprile seguita dalle altre classiche del Nord. Il Giro d’Italia parte l’8 maggio e termina il 30 maggio, il Tour de France si disputa dal 26 giugno al 18 luglio, la Vuelta dal 14 agosto al 5 settembre. Dopo le consuete tappe autunnali la carovana a due ruote tornerà in Italia per la classica che tradizionalmente chiude la stagione: il Giro di Lombardia si disputa il 9 ottobre.

Il campionato mondiale di ciclismo 2021 si disputa nelle Fiandre tra il 19 e il 26 settembre.

Calendario corse World Tour 2021

NOME GARA DOVE DATA 2021 Tour Down Under Australia 19-24 gennaio Cadel Evans Great Ocean Road Race Australia 31 gennaio UAE Tour Emirati Arabi 21-27 febbraio Omloop Het Nieuwsblad Belgio 27 febbraio Strade Bianche Italia 6 marzo Parigi-Nizza Francia 7-14 marzo Tirreno-Adriatico Italia 10-16 marzo Milano-Sanremo Italia 20 marzo Volta Ciclista a Catalunya Spagna 22-28 marzo Driedaagse Brugge-De Panne Belgio 24 marzo E3 BinckBank Classic Belgio 26 marzo Gand-Wevelgen Belgio 28 marzo Attraverso le Fiandre Belgio 31 marzo Giro delle Fiandre Belgio 4 aprile Giro dei Paesi Baschi Spagna 5-10 aprile Parigi-Roubaix Francia 11 aprile Amstel Gold Race Olanda 18 aprile Freccia Vallone Belgio 21 aprile Liegi-Bastogne-Liegi Belgio 25 aprile Tour de Romandie Svizzera 27 aprile-2 maggio Eschborn-Frankfurt Germania 1 maggio Giro d’Italia Italia 8-30 maggio Critérium del Delfinato Francia 30 maggio-6 giugno Giro di Svizzera Svizzera 6-13 giugno Tour de France Francia 26 giugno-18 luglio Clásica San Sebastián Spagna 31 luglio Giro di Polonia Polonia 9-15 agosto Vuelta a España Spagna 14 agosto-5 settembre EuroEyes Cyclassics Germania 15 agosto Bretagne Classic Ouest-France Francia 22 agosto BinckBank Tour Belgio 30 agosto-5 settembre Grand Prix Cycliste de Québec Canada 10 settembre Grand Prix Cycliste de Montréal Canada 12 settembre Giro di Lombardia Italia 09 ottobre Tour of Guangxi Cina 14-19 ottobre Campionato mondiale Fiandre 19-26 settembre

