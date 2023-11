Ciclismo, chilometro: Hoogland fenomenale, battuto il record di velocità su pista

Sulla pista di Aguascalientes in Messico, Jeffrey Hoogland ha corso il chilometro a una velocità media di 64,943 km/h, stabilendo il nuovo record del mondo con partenza da fermo, grazie all’incredibile tempo di 55”433, quasi un secondo in meno rispetto a quello precedente (56”303) stabilito da François Pervis dieci anni fa.

Jeffrey Hoogland è un pistard classe 1993 di nazionalità olandese capace di conquistare nella sua gloriosa carriera la bellezza di 9 medaglie d’oro ai Mondiali, 14 agli Europei e una alle Olimpiadi di Tokyo, dove ottenne anche una medaglia d’argento, tra velocità a squadre a chilometro a cronometro.

In Messico Hoogland, che detiene anche il primato del chilometro sul livello del mare, si è superato, stabilendo un nuovo incredibile record nel Chilometro con partenza da fermo. Il pistard olandese ha infatti percorso i mille metri su pista con il tempo di 55”433, che significa che ha corso a una velocità media di 64,943 km/h.

Numeri spaventosi anche se confrontati con il precedente record di François Pervis che resisteva da dieci anni. Il francese aveva infatti percorso il chilometro in 56”303, quasi un secondo più lento di quello che oggi è l’uomo (anche se questi numeri fanno sorgere qualche dubbio sul fatto che sia composto da carne e ossa come tutti noi) più veloce al mondo.

A rassicurarci sul fatto che sia umano come tutti noi è, però, la sua reazione al termine. Hoogland ha concluso senza energie, senza nemmeno le forze necessarie a scendere dalla bici, completamente prosciugato e stremato da non riuscire ancora a rendersi pienamente conto di quanto da lui compiuto come racconta lo stesso pistard al termine dell’impresa:

Non riesco ancora a godermi questa impresa, ho male dappertutto. Sono molto felice del primato del mondo. Ero venuto in Messico per questo, ma solo quando ho sentito gli applausi al traguardo ho compreso di aver fatto qualcosa di incredibile. In quota non mi aspettavo dei miracoli, ho male ovunque e adesso non riesco ancora a godermi questo record per bene. Comunque la gente si è divertita. Per me è stato uno spasso… forse per i miei tifosi è finita troppo velocemente?