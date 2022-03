Bramati: “Il percorso della Tirreno-Adriatico è bello, ma difficile”

07-03-2022 12:23

Oggi scatta la “corsa dei due mari”, 57esima edizione che prende il via dal Lido di Camaiore con una veloce tappa cronometro.

Davide Bramati, direttore sportivo di Quick-Step Alpha Vinyl, ha voluto esprimere il proprio parere proprio su questa storica corsa che apre la stagione delle corse a tappe italiane.

Tadej Pogacar, Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Mark Cavendish, Josef Cerny, Remco Evenepoel, Mikkel Honoré e Julian Alaphilippe sono gli uomini più attesi al via, per una corsa a tappe che si articolerà in sei giorni con delle frazioni leggermente differenti rispetto agli ultimi anni.

“È un percorso bello, ma difficile e consente a tutti di emergere. Per gli sprint abbiamo Mark insieme a Julian e Remco che possono portare dei buoni risultati nella settimana prevista”.

“Nonostante la presenza della cronometro nella giornata di apertura, i grossi distacchi tra gli uomini di classifica generale dovrebbero arrivare sul Carpegna, salita tosta che conosciamo dal Giro d’Italia. Siamo fiduciosi, abbiamo molta motivazione, vedremo come andranno le cose”.

