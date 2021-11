Ciclismo: Elia Viviani strizza l'occhio al Giro

29-11-2021 14:17

Sarà un Giro d’Italia piuttosto impegnativo quell del prossimo anno. Intervistato dal quotidiano L’Arena, il ciclista veronese ha grandoi ambizioni per la Corsa Rosa e sogna in grande.

Una vittoria di tappa non basta, si punta a qualcosa di molto più importante e significativo come la maglia ciclamino che potrebbe sfoggiare nella sua amata Verona nell’ultimo giorno, quello conclusivo del Giro.

Le tappe indicate per i velocisti da parte degli organizzatori sono sette, ma Elia Viviani non la pensa esattamente così: “Sono meno, massimo cinque. Non mi sorprende perché la tradizione dice che il Giro è la più dura delle tre grandi corse a tappe – ha dichiarato, togliendo poi ogni dubbio sulla possibile maglia rosa nella prima frazione – Soltanto il miglior Colbrelli potrebbe farcela su un finale di cinque chilometri al 5 per cento”.

Certo una tappa su tutte è quella che preferirebbe vincere il ciclista veneto: “Treviso, vicino a casa, è quella che sento di più, ma per me non ci sono grandi differenze dopo tre anni che vinco una tappa al Giro”. Ovviamente, il gran finale nella sua Verona, un arrivo che “la conferma come città storica per il finale”, è un momento per lui particolarmente sentito: “Sarebbe bello entrare in Arena con la maglia ciclamino”, rilancia senza nascondere le sue grandi ambizioni.

OMNISPORT