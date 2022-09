Ciclismo, Elisa Longo Borghini delusa: "Ma questo è lo sport"

24-09-2022 10:53

Decimo posto, ai Mondiali di ciclismo a Wollongong, per Elisa Longo Borghini. Un risultato che non soddisga l’azzurra che non è arrivata alla rassegna nella condizione fisica migliore.

“Dietro collaboravano tra nazioni diverse mentre noi davanti no? Questo è il ciclismo, soprattutto al mondiale è così e basta, bisogna accettare le condizioni per come sono ed è andata così”.

E poi: “È stata una gara particolare, ci si aspettava l’attacco soprattutto di Lippert e Niewiadoma sullo strappo. Ci hanno riprese all’ultimo, però fortunatamente Silvia ha tirato fuori un ottimo terzo posto e questo fa piacere per la nazionale. Personalmente sono un po’ dispiaciuta, però l’importante è che sia stato un bel risultato per la nazionale. Chapeau ad Annemiek perché sembrava che si fosse spezzata in due e invece alla fine ha spezzato in due le avversarie”