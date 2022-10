Ciclismo, Ganna: "Il record? Volevo quasi cadere"

26-10-2022 16:59

Filippo Ganna torna a parlare del record dell’ora (con la distanza di 56,792 km). L’azzurro ha rivissuto le emozioni di quella giornata in un’intervista concessa a El Pais.

“Per la prima mezz’ora non pensi a niente. Nei successivi 15 minuti pensi a come puoi fare qualcosa di grande, mentre negli ultimi 15 minuti volevo cadere soltanto per porre fine all’agonia. Volevo forare o qualsiasi altra cosa e concludere la competizione in quel momento. Non riuscivo ad andare avanti”.

Una ammissione di quanto sia stato difficile realizzare quel primato a cui pochi credevano.

E poi: “Due ore prima che la corsa cominci le tue mani diventano fredde, poi sudano e infine sono di nuovo fredde. Sei triste e la tua faccia diventa pallida. Il momento più stressante sono gli ultimi 50 secondi in cui guardi il display con il conto alla rovescia. Quindi provi a nascondere lo stress dietro degli occhiali”.