Ciclismo, Giro di Catalogna, 6a tappa: Pogacar senza rivali. Bene Landa e Bernal, Tiberi e Fortunato in top 10

Anche l'ultimo arrivo in salita sorride a Pogacar: attacca ai -30, fa il vuoto e pure il record di ascesa sul Queralt. Bene Landa e Bernal, ok anche Tiberi e Fortunato.

23-03-2024 18:06

Comanda sempre Tadej Pogacar, ed è un dominio (a tratti) imbarazzante. Perché la terza tappa vinta alla Volta a Catalunya conferma una volta di più la superiorità lampante dello sloveno non appena la strada s’impenna all’insù: vince ancora una volta con naturalezza e facilità disarmante, ponendo il sigillo sulla corsa catalana che domani chiuderà i battenti con una tappa in linea con partenza e arrivo a Barcellona. Sarà l’apoteosi per il capitano dell’UAE Team Emirates, che sulla strada che conduce al debutto al Giro d’Italia continua a macinare trionfi e rafforzare certezze.

Fenomeno Pogacar: detta legga alla Volta a Catalunya

Pogacar ha attaccato ai -30 dall’arrivo, quando ancora il gruppo dei migliori stava affrontando la penultima asperità di giornata, vale a dire la Collada de Saint Isidre. E paradossalmente ha trovato un “freno” in una moto che lo ha costretto quasi a mettere giù il piede a un chilometro dall’arrivo, quando la strada si è fatta più stretta (eloquente il gesto di stizza dello sloveno).

Mikel Landa ha confermato di essere il primo degli umani, riuscendo a limitare i danni al traguardo, ma pagando 58 secondi in compagnia di un redivivo Egan Bernal, che a piccoli passi sta tornando il Bernal che il mondo aveva conosciuto prima del tremendo incidente del 2022 in allenamento.

Pogi però ancora una volta s’è dimostrato essere di un altro pianeta: ha scalato a tempo di record l’ultima salita prevista nei 164 chilometri della sesta frazione, vale a dire quella di Queralt, ribattezzato “il balcone della Catalogna”. Ennesima prova di forza, ma in fondo nel caso dello sloveno si dovrebbe parlare di ennesima prova di “naturalezza”: con un motore come quello, precludersi traguardi non ha molto senso (quest’anno ha vinto 4 delle 7 gare che ha corso, con un secondo e un terzo posto a corredo: bisogna aggiungere altro?). E quando tra 4 settimane tornerà in gara (alla Liegi) c’è da credere che sarà ancora una volta il sorvegliato speciale.

Italiani in evidenza: Tiberi e Fortunato entrano nella top ten

Detto di Landa e Bernal, le belle notizie di giornata le hanno portate Antonio Tiberi e Lorenzo Fortunato: il primo ha chiuso la tappa in sesta posizione pagando 2’16” all’arrivo, cosa che gli ha permesso di risalire fino all’ottava posizione in classifica generale (a 6 minuti e mezzo da Pogacar) e di insidiare persino Lenny Martinez nella speciale classifica degli Under 25.

Il secondo è arrivato nono al traguardo, una ventina di secondi più attardo rispetto a Tiberi, e a sua volta ha agganciato la top ten nella generale, seppur a oltre 7 minuti dal leader. Il grande sconfitto di giornata è Vlasov, che ha ceduto la terza posizione assoluta a Bernal. A riprova della superiorità lampante di Pogacar basta osservare che tutte le maglie delle varie classifiche di specialità (punti e montagna) sono finite sulle sue spalle, oltre alla bianco verde che simboleggia il leader della corsa.

La Settimana Coppi e Bartali è dell’olandese Keon Bouwman

Keon Bouwman ha conquistato l’edizione 2024 della Settimana Coppi e Bartali. L’olandese della Visma Lease a Bike ha saputo garantirsi quel margine minimo su Ryan Archie e Diego Ulissi, rispettivamente dietro di 9 e 10 secondi, riuscendo a contenere i distacchi anche nell’ultima frazione con arrivò a Forlì. A vincere in volata è stata Jenno Berckmoes (Lotto Dsnty), che s’è imposto su Nerurkar e De Pretto.